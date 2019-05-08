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Любовь Толкалина трогательно поздравила своего отца-портного с днем рождения

Актриса также поделилась снимком с именинником.

Любовь Толкалина трогательно поздравила своего отца-портного с днем рождения
Любовь Толкалина. фото: globallook.com

Любовь Толкалина является известной актрисой театра и кино. Ей удалось построить карьеру несмотря на то, что родилась она в деревне Михайловка Рязанской области. С детства девушка занималась спортом, а потом ей довелось попасть в театр на воде «Лотос». В 12 лет она сыграла свою первую главную роль в спектакле «Русалочка». Совсем недавно артистка призналась в особой любви к водной стихии и показала архивное фото тех времен.

Сейчас Толкалина много гастролирует и никогда не упускает возможности искупаться в море. О своих корнях она никогда не забывает. 8 мая актриса сообщила, что ее отец Николай Павлович отмечает день рождения. Она поделилась снимком с именинником. В кадре Любовь позирует в цветущих деревьях вместе с папой.

«Предивное звенящее майское утро. У папы моего день рожденья. Есть редкие благословенные люди, свет и музыка которых необходима окружающим……папа у меня портной по профессии, очень простой человек, но это про него стихотворение Окуджавы: „Я много лет пиджак ношу. Давно потерся и не нов он. И я зову к себе портного и перешить пиджак прошу“», — написала Любовь.

Она призналась, что ее родитель тоже пишет стихи и мечтает издать собственную книгу. «Папа для меня гарант и доказательство того , что в жизни все “путём„…. и дорогу осилит идущий….и всегда есть выход из темного леса… ВСЕГДА-ВСЕГДА — в звенящее и цветущее майское утро, обещающее счастье….», — поделилась артистка.

Любовь отметила, что ее папа следит за постами и заверила, что он прочитает все поздравления. Поклонники были удивлены тому, как молодо выглядит Николай Павлович. Они присоединились к теплым словам, пожелав мужчине здоровья и долголетия.

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Любовь Толкалина трогательно поздравила своего отца-портного с днем рождения
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