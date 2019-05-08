Андрей Малахов вспомнил о своей последней встрече с композитором Евгением Крылатовым

Телеведущий Андрей Малахов в Instagram рассказал о своей последней встрече с легендарным композитором Евгением Крылатовым, который ушел из жизни 8 мая. Их беседа состоялась 23 февраля. В тот день маэстро отмечал 85-летие. Малахов заезжал в гости к Крылатову, чтобы поздравить с праздником. Также Андрей поделился, что его поколение выросло на песнях композитора.

«Он признался, что очень переживает, что нигде не сказали про юбилей. Это его по-детски ранило. Надеюсь, скажут хотя бы про то, что он был талантлив, после его смерти. Пишу это, а в голове звучит: Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко… P.S. Это урок нам — все нужно делать в свое время», — заявил Андрей Малахов.

Отметим, что именно телеведущий первым сообщил о смерти Евгения Крылатова в социальных сетях. Композитор был лауреатом Государственных премий. Он написал музыку для многих мультфильмов и кинолент. Именно ему принадлежат две легендарные песни «Прекрасное далеко» и «Крылатые качели».

В ближайшее время будет объявлено, где и когда состоится прощание с маэстро, в песни которого были влюблены многие россияне.