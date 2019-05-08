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Цифры не врут: Елена Малышева запланировано похудела

Ведущая передачи «Жить здорово!» была настроена на майских праздниках похудеть на 2 килограмма и сдержала слово.

Цифры не врут: Елена Малышева запланировано похудела
Елена Малышева. фото: globallookpress

Елена Малышева запустила авторский марафон похудения. «Диета Малышевой» содержит в себе не только программу, но и полезные продукты, благодаря которым можно похудеть. Телеведущая решила лично избавиться от лишнего веса по собственной методике. О результатах Малышева сообщает в Instagram.

На этот раз звезде есть чем гордиться: она смогла похудеть на 2 килограмма за пять дней. Сейчас Елена Малышева весит 73,8 килограмма. При её росте в 168 см это все ещё избыточный вес, но ведущая продолжает упорно идти к цели. В начале мая Малышева пообещала подписчикам, что похудеет за праздники на два килограмма. В сумме планируется скинуть за месяц 4 килограмма.

Елена Малышева питается только специальным набором продуктов, которые составила для авторской диеты. Для большинства людей подобная услуга не по карману, поэтому ведущая программы «Жить здорово!» опубликовала разные программы похудения на собственном сайте.

Несмотря на то, что по медицинским показаниям у Малышевой действительно наблюдается избыточный вес, поклонники ее творчества до сих пор не считают её полной. Некоторые подписчики уверены, что Елена Малышева обманывает их о лишнем весе, чтобы больше продать наборов для диеты.

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Цифры не врут: Елена Малышева запланировано похудела
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