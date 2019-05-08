Андрей Малахов объявил о смерти автора песни «Крылатые качели» Евгения Крылатова

Легендарного советского композитора не стало в 85 лет.

В среду, 8 мая, в возрасте 85 лет скончался легендарный советский и российский композитор Евгений Крылатов. Об уходе из жизни автора всем знакомых песен «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», а также музыки для множества известных кинокартин и мультфильмов сообщил ведущий Андрей Малахов в Twitter.

Евгению Павловичу было суждено связать свою жизнь с музыкой. Его прадед пел в хоре при храме, отец играл на скрипке и коллекционировал грампластинки, а мать великолепно пела народные песни. После музыкальной школы из Пермского края тогда еще совсем юного Крылатова отправили на обучение в Московскую консерваторию.

Одним из первых произведений композитора стал балет «Цветик-семицветик», а всенародная популярность к нему пришла после выхода мультфильма «Умка», в котором звучала колыбельная Медведицы. Мэтр продолжал работать до своих последних дней. Композиция Евгения Крылатова «Лесной олень», песни к картинам «Приключения Электроника» и «Гостья из будущего» и многие другие произведения композитора навсегда останутся в памяти миллионов людей.

Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. Автора хитов «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко». RIP #крылатов pic.twitter.com/aZwNtHnNyC — Андрей Малахов (@a_malahov) 8 мая 2019 г.

Как сообщает портал «Говорит Москва», в организации траурных церемоний дочери композитора Марии Крылатовой поможет «Союзмультфильм».