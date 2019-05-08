НОВОСТИ

Андрей Малахов объявил о смерти автора песни «Крылатые качели» Евгения Крылатова

Легендарного советского композитора не стало в 85 лет.

Андрей Малахов объявил о смерти автора песни «Крылатые качели» Евгения Крылатова
Евгения Крылатова не стало. Фото: КП/Михаил Фролов

В среду, 8 мая, в возрасте 85 лет скончался легендарный советский и российский композитор Евгений Крылатов. Об уходе из жизни автора всем знакомых песен «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», а также музыки для множества известных кинокартин и мультфильмов сообщил ведущий Андрей Малахов в Twitter.

Евгению Павловичу было суждено связать свою жизнь с музыкой. Его прадед пел в хоре при храме, отец играл на скрипке и коллекционировал грампластинки, а мать великолепно пела народные песни. После музыкальной школы из Пермского края тогда еще совсем юного Крылатова отправили на обучение в Московскую консерваторию.

Одним из первых произведений композитора стал балет «Цветик-семицветик», а всенародная популярность к нему пришла после выхода мультфильма «Умка», в котором звучала колыбельная Медведицы. Мэтр продолжал работать до своих последних дней. Композиция Евгения Крылатова «Лесной олень», песни к картинам «Приключения Электроника» и «Гостья из будущего» и многие другие произведения композитора навсегда останутся в памяти миллионов людей.

Как сообщает портал «Говорит Москва», в организации траурных церемоний дочери композитора Марии Крылатовой поможет «Союзмультфильм».

«Очень жаль. Он так много сделал для российской мультипликации. Для отрасли это большая утрата», — признается глава совета директоров студии Юлиана Слащева.

Вам может быть интересно:

Наталья Медведева и Полина Кутепова озвучивают Тучку и Кешу в мультфильме «Ми-ми-мишки» Как первый полнометражный мультфильм «Аленький цветочек» создавали при помощи проектора и токарного станка Популярный мультфильм «Снежная королева» станет сериалом

Тэги:

Андрей МалаховЕвгений КрылатовСоюзмультфильм
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Андрей Малахов объявил о смерти автора песни «Крылатые качели» Евгения Крылатова
Интересно?
Поделись с друзьями: