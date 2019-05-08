41-летний ведущий Александр Белов впервые стал отцом

Александр Белов — известный ведущий и шоумен. Обычно он развлекает гостей на свадьбах знаменитостей и поздравляет молодоженов с радостным событием. В прошлом году сам мужчина решил связать себя узами брака с моделью Ульяной. Торжество было организовано в одном из лучших отелей столицы. Затем влюбленные с размахом отметили это событие в ресторане «Чайка». Примечательно, что расписались они чуть раньше в Подмосковье.

Теперь же 41-летнего Белова вновь поздравляют. На этот раз с пополнением в семье. Его избранница еще несколько месяцев назад перестала скрывать округлившийся живот. Блондинка выглядела неотразимо даже находясь в интересном положении. А накануне Александр сообщил, что у его возлюбленной начались схватки. Ведущий переживал. В ответственный момент он находился со своей женой. Спустя девять часов на свет появился его сын.

В соцсети Ульяна поделилась трогательным фото из столичного роддом. На одном из снимков запечатлены ножки новорожденного малыша. На другом Александр с нежностью целует свою возлюбленную. «Наш сын родился 07.05 в 23:50! Маленький трехкилограммовый красавчик», — написал шоумен. Он поблагодарил всех, кто поддерживал их и переживал вместе с ними.

«Я никогда не боялся делиться счастьем и сегодня в тысячный раз убедился, что это правильно», — добавил Белов.

Звезды отечественного шоу-бизнеса не остались в стороне. Они оставили множество теплых пожеланий новоиспеченным родителям и ребенку. Поздравили пару: Юлия Паршута, Рита Дакота, Лера Кудрявцева, Александра Савельева, Катерина Шпица, Наталья Рудова, Юлия Ковальчук и многие другие. Роды прошли без осложнений. Мама и малыш уже скоро смогут отправиться домой.