5-летняя дочь Асмус и Харламова завела собственный Instagram

Ее отец иронично признался, что в этом возрасте у него в наличии были ржавый гвоздь и фломастер.

Комик Гарик Харламов вместе со своей женой, актрисой Кристиной Асмус, воспитывают дочь Настю. Знаменитая пара не часто публикует снимки малышки в социальных сетях, поэтому, очевидно, она решила взять процесс под личный контроль.

На своей странице Харламов удивил подписчиков новостью, что юная Анастасия решила завести собственный аккаунт. По словам артиста, для него это тоже шокирующее известие.

«Вот уж не думал не гадал, а на мне. Даже писать это немного странно. У моей дочки Насти появился свой аккаунт в Инсте. Слетайтесь, 5-летки ))) уверен, что детей на меня не подписано, поэтому просто прикольный факт», — написал Гарик.

Он подчеркнул, что, вероятно, для нашего времени это нормально. Правда, и в момент философских рассуждений Харламов не смог удержаться от шутки.

«У дочки в 5 лет появился свой Инстаграм, когда мне было 5 лет, у меня появился ржавый гвоздь и фломастер», — добавил комик.

Напомним, недавно фотографию Насти на отдыхе выложила Кристина Асмус. Поклонники в комментариях устроили спор, на кого больше похожа девочка — на папу или на маму.