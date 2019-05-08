Действенный способ похудения: Светлана Зейналова поделилась, как привела себя в форму после родов

Ведущая Первого канала Светлана Зейналова — счастливая мама двух дочек. В прежних отношениях с бывшим программным директором радио Maximum Алексеем Глазатовым у теледивы появилась дочь Саша, а год назад родилась младшая Вероника.

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Накануне Светлана рассказала, как ей удалось привести себя в форму после родов и продолжать поддерживать отличную форму. Артистка призналась, что ей пришлось ограничить свой рацион питания, отказаться от сахара и не пренебрегать спортивными нагрузками.

«Ну, если буду жрать все подряд, то в дверь точно не войду. Не так давно полностью исключила сахар. Занимаюсь бегом и пилатесом», — говорит телеведущая в интервью изданию «СтарХит».

Иногда Светлана Зейналова все же позволяет себе «вредную» пищу. Правда, порой это заканчивается плачевно. Накануне 42-летняя артистка сообщила в социальной сети, что отравилась бургером в аэропорту.

Телеведущая и ее супруг прилетели из Москвы в Севастополь, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы. Еще в Шереметьево, где был куплен бургер, ей стало плохо, теперь же она лежит с температурой в своем гостиничном номере и надеется, что к запланированному мероприятию ей станет лучше.