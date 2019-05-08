Было и прошло: Ким Кардашян вспомнила, как разрыдалась после бала костюмов

Звезда реалити-шоу впервые посетила «Met Gala» в 2013 году. И тогда ей это далось нервозно.

Ким Кардашян в этом году стала настоящей звездой бала костюмов «Met Gala», представ на фотоколе в «мокром» платье от Thierry Mugler.

Однако было время, когда участница собственного реалити-шоу была не столь уверена в себе и мысль о том, что ей предстоит явиться перед строгим взором хозяйки мероприятия и гуру моды Анны Винтур — издателя Vogue — вгоняла ее в мандраж.

В 2013 году она впервые очутилась на балу, но не по именному приглашению, а в качестве сопровождающей Канье Уэста. Ким призналась, что жутко нервничала. «Я была в качестве сопровождающей Канье и жутко нервничала! Я никого не знала и была уверена, что со мной никто не захочет знаться», — поделилась она в Stories.

«Я сама делала макияж и так далее. Когда я пришла домой, то разрыдалась из-за чувства незащищенности и неуверенности в себе, хотя сегодня это один из самых любимых моих образов», — добавила она.

Отметим, что в этом году помимо произведшего фурор «мокрого» платья, Ким пришла на афтепати Met Gala в костюме русалки. Однако, с этим образом она прогадала — наряды дочери Нептуна выбрали кроме нее ее сестрица Кайли Дженнер и Дженнифер Лопес.