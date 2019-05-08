Ирина Шейк ест пасту и не считает калории

Ирина Шейк — одна из самых востребованных сегодня моделей в мире. Только за последний месяц она устроила фотосессию в бикини на побережье, снялась в постели с Риккардо Тиши, а накануне почти в одном белье предстала перед Жан-Полем Готье.

Фотомодель не стесняется откровенных снимков, ведь ее фигура безупречна. Однако выяснилось, что звезда глянца не считает каждую калорию и может позволить себе любимые вкусные блюда.

На своей странице в Instagram девушка выложила снимок, где она с аппетитом ест два вида пасты, в то время как с ней работают парикмахеры и стилисты.

«Вот это настоящий Met», — написала модель. Очевидно, подпись иллюстрирует игру слов, так как может подразумеваться вчерашний фестиваль института костюма Met Gala и название запрещенного в обыденном обиходе метамфетамина.

Стоит отметить, что на модном мероприятии Ирина появилась без своего мужа Брэдли Купера. Для дефиле по ковровой дорожке Шейк выбрала темно-синее бархатное платье с вшитыми перчатками, драгоценностями и глубоким декольте, за что получила от фанатов прозвище «сапфировая королева».