Евгений Петросян загадал желание на подвесном мосту в сочинском дендрарии

Известный юморист Евгений Петросян вместе со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой на майские праздники уехал в Сочи. В Instagram он рассказал, что посетил знаменитый сочинский дендрарий. Это аналог ботанического сада в Ялте. Юморист поведал, что здесь собрано множество видов различных растений, которые создают большое разнообразие флоры.

Сатирик рассказал, что побродил по парку, послушал крики павлинов, полюбовался деревьями и цветущим японским садом. Также он узнал, что здесь открылся музей Сергея Худекова, основателя дендрария. Он получил название «Вилла Надежда» в честь его супруги. Эта женщина умерла в 1918 году от разрыва сердца, не выдержав гонений революции.

«Я оставил в книге отзывов пожелание удачи в развитии музея, потому что за этим именем находится огромный культурный пласт России. Мы должны знать свое прошлое. На третьем видео подвесной мостик. Мне рассказали, что если встать точно посередине (над речкой, что там протекает) и загадать желание, то оно обязательно сбудется», — заявил Петросян.

Интересно, что на видеозаписи действительно можно увидеть, как юморист стоит на середине моста и загадывает желание. Остается только гадать, что пожелал для себя и своей возлюбленной сатирик.