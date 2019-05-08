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Лариса Гузеева лечится у трёх психологов после смерти матери

У телеведущей диагностировали депрессию.

Лариса Гузеева лечится у трёх психологов после смерти матери
Лариса Гузеева. фото: globallookpress

Для Ларисы Гузеевой прошлый год был тяжелым. В октябре не стало ее мамы Альбины Андреевой. Для телеведущей она была близким другом, поэтому Гузеевой крайне тяжело было пережить горе. Врачи диагностировали у звезды депрессию.

«Как же мне плохо! Я башкой стучусь об стенку», — рассказала Лариса Гузеева.

Сейчас с Гузеевой работают сразу три психолога. Доктора посоветовали знаменитости сменить обстановку и уехать в Крым. Телеведущая прошла курс омоложения и похудения в одной из местных клиник. Благодаря диетологу Гузеева смогла сбросить лишние килограммы. У нее уже был неудачный опыт: после резкого похудения вес возвращался больше, чем до голодовки. Телеведущая зареклась впредь худеть без консультации врача, сообщает «СтарХит».

На этом изменения во внешности звезды не закончились. После трагедии Лариса Гузеева кардинально сменила имидж и стала блондинкой. Не всем поклонникам понравился новый цвет волос. Телеведущая устала отвечать на однотипные вопросы подписчиков своего аккаунта в Instagram, поэтому закрыла вопрос словами: «Мне нравится быть блондинкой».

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Тэги:

борьба с депрессиейдепрессияЛариса Гузеевасмерть мамы
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Лариса Гузеева лечится у трёх психологов после смерти матери
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