Ювелир дал прогноз, что получит Меган от Гарри по случаю рождения сына

Глава WP Diamonds Эндрю Браун выдвинул версии, какое украшение может получить герцогиня Сассекская, если ее супруг решит следовать заведенной традиции преподносить драгоценности в знак благодарности за наследника.

Принц Уильям осыпал Кейт Миддлтон дорогими подарками после появления на свет каждого из их троих детей. В связи с этим многие гадают, что подарит принц Гарри Меган Маркл, если, конечно, решит следовать заведенной традиции.

Ранее герцог и герцогиня Сассекская, после того как стало известно, что у них будет ребенок, попросили всех, кто хотел бы отправить им подарки, вместо этого перечислить деньги на благотворительность.

Тем не менее Гарри вполне может на радостях нарушить правило и купить для подарившей ему наследника жены дорогое украшение.

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Дарить подарки по случаю рождения малыша стало модным относительно недавно. Так, по случаю рождения принца Джорджа Уильям подарил Кейт золотое кольцо, инкрустированное драгоценными камнями, стоимостью почти 1080 долларов.

Рождение дочери Шарлотты Уильям оценил еще выше, подарив супруге серьги от ее любимого дизайнера Kiki McDonough за 3405 долларов с зелеными турмалинами, аметистами и бриллиантами.

А кольцо с золотистым топазом считается подарком герцогине Кембриджской по случаю рождения принца Луи, хотя официально это никогда не сообщалось.

Глава ведущей компании WP Diamonds по закупке бриллиантов, ювелирных изделий и часов класса люкс Эндрю Браун высказал предположение, на чем может остановить выбор принц Гарри.

В данный момент модным трендом в честь рождения первенца считается дарение кольца или браслета с изумрудом. Этот камень является символом любви, возрождения и плодородия. Поэтому, по мнению эксперта, он был бы идеальным подарком для Меган.

Однако Гарри мог остановить свой выбор и на турмалине, чтобы почтить память своей покойной матери, принцессы Дианы. В случае же, если принц захочет сделать приятное своей семье, Меган может получить пару жемчужных сережек, которые так любит Елизавета II.

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«Серьги с жемчугом — отличный способ для Гарри отдать должное своей бабушке после рождения королевского наследника», — замечает Браун.

Еще одним вариантом являются часы с гравировкой вдобавок к тем, которые уже у Меган есть, — Cartier French Tank. Эксперт полагает, что такой подарок как нельзя лучше символизировал бы начало новой жизни, пишет Mirror.