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Спрятавшуюся в торте Волочкову вырезали из шоу Малахова

Выход балерины на проводах Сергея Лазарева на «Евровидение» получился слишком эффектным.

Спрятавшуюся в торте Волочкову вырезали из шоу Малахова
Анастасия Волочкова так и не появилась на телеэкранах на шоу Малахова. Фото: globallookpress©Anatoly Lomokhov

Совсем скоро в Тель-Авиве начнется конкурс «Евровидение», на котором от нашей страны выступит Сергей Лазарев. Накануне на шоу Андрея Малахова артиста проводили в Израиль, где он уже успел провести первую репетицию своего номера.

В числе других звездных гостей пожелать певцу удачи в студию программы пришла и Анастасия Волочкова. По сценарию балерина должна была удивить всех, выскочив из огромного торта в конце передачи.

Присутствующие остались в восторге, когда звезда появилась из десерта, Лазарева даже призвали взять ее с собой на «Евровидение», чтобы уж точно завоевать сердца зрителей и получить первое место. Однако выход Анастасии получился слишком эффектным.

Поклонники так и не увидели эпизод с участием Волочковой, поскольку его вырезали из шоу. По слухам, указание убрать эти кадры из передачи телевизионщики получили от руководства телеканала, посчитавшего, что балерина затмила весь остальной эфир.

Артистка пока не комментирует случившееся, сообщает «Собеседник».

Отметим, Волочкова умеет удивить поклонников и не забывает делать это с завидным постоянством. Так, накануне она поделилась в Instagram кадрами, на которых позирует, сидя на коне в своем «фирменном» шпагате. А на днях балерина с бойфрендом отправилась в Ригу, где устроила зажигательные танцы на 15-сантиметровых каблуках в одном из баров.

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Спрятавшуюся в торте Волочкову вырезали из шоу Малахова
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