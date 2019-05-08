Иронично и цинично: Слепаков написал новое стихотворение «Разговор с диетологом»

Популярный юморист Семен Слепаков в соцсетях разместил новое стихотворение. Правда, по уже сложившейся традиции в нем не обошлось без ненормативной лексики. Свое новое творение шоумен назвал «Разговор с диетологом». По сюжету дама пришла на прием и делится своими проблемами.

«Расскажи мне, девица, как тебе худеется? Всю скажи мне, девица, правду не тая.

Ох, плохо мне худеется! Нет уж сил надеяться, что куда-то денется жопушка моя!»

Далее диетолог делает предположение, что девушка «мелет хлеб как мельница и мечет пирожки». В ответ девушка оправдывается, что питается исключительно пресными кабачками и огурчиками. Дама делает предположение, что ее сглазили. Однако затем она признается, что вся ее диета — это булки, конфеты и картошка фри.

«Каждый день — котлеты, пироги, рулеты.

Как готовить это мне самой не лень?

Да, пельменей тазик. Ну а если праздник,

то еще сметанник, а праздник — через день.

Сбился с толку дедушка, но зачем же, девушка,

Ты мне платишь денежки? Ты ж не сбросишь вес!

Ну и пофиг, дедушка, есть у мужа денежка.

Результат не важен мне, главное — процесс».