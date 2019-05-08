НОВОСТИ

Иронично и цинично: Слепаков написал новое стихотворение «Разговор с диетологом»

Известный шоумен высмеял женщин, которые хотят похудеть.

Иронично и цинично: Слепаков написал новое стихотворение «Разговор с диетологом»
Семен Слепаков/globallookpress.com

Популярный юморист Семен Слепаков в соцсетях разместил новое стихотворение. Правда, по уже сложившейся традиции в нем не обошлось без ненормативной лексики. Свое новое творение шоумен назвал «Разговор с диетологом». По сюжету дама пришла на прием и делится своими проблемами.

Слепаков порадовал поклонников новым стихотворением. Фото: globallookpress.com

«Расскажи мне, девица, как тебе худеется? Всю скажи мне, девица, правду не тая.
Ох, плохо мне худеется! Нет уж сил надеяться, что куда-то денется жопушка моя!»

Далее диетолог делает предположение, что девушка «мелет хлеб как мельница и мечет пирожки». В ответ девушка оправдывается, что питается исключительно пресными кабачками и огурчиками. Дама делает предположение, что ее сглазили. Однако затем она признается, что вся ее диета — это булки, конфеты и картошка фри.

«Каждый день — котлеты, пироги, рулеты.
Как готовить это мне самой не лень?
Да, пельменей тазик. Ну а если праздник,
то еще сметанник, а праздник — через день.
Сбился с толку дедушка, но зачем же, девушка,
Ты мне платишь денежки? Ты ж не сбросишь вес!
Ну и пофиг, дедушка, есть у мужа денежка.
Результат не важен мне, главное — процесс».

Вам может быть интересно:

Семен Слепаков высмеял известный кинопортал, назвавший Пушкина сценаристом Воля рассказал историю, как Слепаков в детстве пытался избавиться от больших ушей «Я напутала»: Собчак опровергла свои же слова о разводе Слепакова

Тэги:

ненормативная лексикановое стихотворениеСемен Слепаков
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Иронично и цинично: Слепаков написал новое стихотворение «Разговор с диетологом»
Интересно?
Поделись с друзьями: