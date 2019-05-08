Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин рассказали о своей борьбе с раком кожи

Опыт музыкантов и откровенный разговор о болезни помогли их поклонникам вовремя поставить себе диагноз.

Певица Наталья Сенчукова и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин прожили 30 лет в счастливом браке. Единственное, что смогло омрачить жизнь супругов, — состояние здоровья. Около пяти лет пара боролась с раком кожи. После победы над заболеванием Сенчукова заметила, что их откровенность помогает людям спасти жизнь.

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Долгое время певица не обращала внимание на пятно на ноге, как и Рыбин на новообразование, которое появилось у него на лице. Благодаря своевременному обращению к врачам супруги смогли выяснить, что страдают базально-клеточным раком кожи.

«Мы сами виноваты — посещали солярий, загорали, когда нельзя загорать, не мазались солнцезащитными кремами. Понятно, что в молодости никто не знал, что солнце может так влиять на здоровье», — рассказала Наталья Сенчукова порталу Teleprogramma.pro.

Супруги смогли излечиться от болезни. Теперь они проверяются на новообразования каждые три месяца. Благодаря тому, что Сенчукова откровенно рассказала о диагнозе, все больше людей начали следить за собственным здоровьем и сдавать анализы. Певица консультирует своих подписчиков в Instagram, так как в любой момент может связаться с онкологом.