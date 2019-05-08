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«Мы на грибах жили»: Александр Панкратов-Черный вспомнил о голодном послевоенном детстве

Актер защитил блюда из грибов в эфире программы «Жить здорово».

«Мы на грибах жили»: Александр Панкратов-Черный вспомнил о голодном послевоенном детстве
Фото: Globallookpress.com

В программе «Жить здорово» на Первом канале сегодня обсуждали опасности, подстерегающие дачников. В числе прочего ведущие шоу предупредили, чем порой чревато самостоятельное собирание грибов.

Одна из зрительниц поделилась своей историей. Они с мужем, выбравшись на дачу, сходили в лес, собрали грибы и приготовили. Через некоторое время женщина почувствовала симптомы тяжелого отравления, спутанность сознания, и ее срочно доставили в больницу.

Елена Малышева поинтересовалась у гостя передачи Александра Панкратова-Черного, собирает ли он грибы или оставил эту привычку, как городской житель.

Скриншот: Первый канал
Скриншот: Первый канал

Актер рассказал, что на его родине, на Алтае, все с детства знают, что такое грибы, хорошо разбираются в сортах и собирают только пригодные в пищу. После этого он признался, что этот продукт сильно выручал его семью в детстве.

«Грибы — это голодные годы детей послевоенной поры. Мы на грибах жили. И осенью всегда заготавливали бочки с грибами, чтобы всю зиму есть. Про грибы нельзя плохо говорить, они мое поколение кормили», — эмоционально заявил артист.

Напомним, недавно Панкратов-Черный поделился, что День Победы для него много значит. По его словам, они с супругой в этот праздник всегда вспоминают своих родителей-фронтовиков.

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Тэги:

Александр Панкратов-ЧёрныйДень ПобедыЕлена Малышевапрограмма "Жить здорово!"
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«Мы на грибах жили»: Александр Панкратов-Черный вспомнил о голодном послевоенном детстве
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