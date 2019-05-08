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Анна Нетребко ответила критикам собора Парижской Богоматери

Оперная дива предложила подписчикам своей страницы в Instagram, оскорбляющим культурные ценности, отписаться от нее.

Анна Нетребко ответила критикам собора Парижской Богоматери
Анна Нетребко/globallookpress.com

Оперная дива Анна Нетребко в Instagram раскритиковала своих подписчиков, которые позволили себе критику культурных ценностей. Дело в том, что несколько дней назад звезда размещала на своей страничке видеозапись. На кадрах можно было увидеть собор Парижской Богоматери, который сильно пострадал в недавнем пожаре. «Вот, ребята, грустная картина. Остров перекрыт. Туда зайти нельзя. Мы смотрим на собор с другой стороны Сены», — рассказывала она.

Вскоре на ее страничке развернулась бурная дискуссия. Многие не поняли, какое дело россиянам до французского собора, «когда в нашей стране своих проблем полно».

В ответ Нетребко заявила, что в личном профиле она будет размещать ту информацию, которую сочтет нужной. При этом она заявила, что никто не вправе указывать ей на ее действия.

«Ввиду моей профессии жизнь моя проходит в разных странах мира, и здесь я освещаю то, что вижу и что меня окружает. Я с огромным уважением отношусь к культуре, религии и традициям не только своей страны, но и других стран тоже! Поэтому тем, кто равнодушен к «камням», предлагаю отписаться сразу, а все те, кто еще раз посмеет плохо выразиться о Нотр-Дам или других культурных ценностях, — будут немедленно отправлены в блок! Ваш псевдопатриотизм здесь никому не нужен!» — гневно заявила оперная дива.

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Тэги:

Анна Нетребкокритика в соцсетяхПожар в Соборе Парижской Богоматери
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Анна Нетребко ответила критикам собора Парижской Богоматери
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