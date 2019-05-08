Эвелина Хромченко расплакалась в эфире «Модного приговора»

Предпраздничный выпуск программы «Модный приговор» на Первом канале, естественно, был посвящен Дню Победы. Ведущие шоу украсили свои пиджаки георгиевскими лентами. Ведущий Александр Васильев отметил, что празднование состоится уже завтра, но сегодня у всех есть шанс поздравить ветеранов.

Он представил «истца» выпуска, Евгению. Героиня привела свою бабушку Нину Михайловну. Она рассказала, как помогала партизанам в годы Великой Отечественной войны, несмотря на то что была совсем ребенком. Сейчас ее пригласили в Англию на празднование Дня Победы, и героине выпуска захотелось, чтобы бабушка выглядела красиво и достойно, представляя российских ветеранов за границей.

После того как Нину Михайловну переодели стилисты Первого канала, она не могла скрыть радости от своего преображения и горячо поблагодарила всю команду программы за то, как они помогают людям.

Эксперт программы Юлия Барановская, в свою очередь, поблагодарила героиню за то, что она сделала для своей страны.

«Я совершенно счастлива, что могу своими ушами слышать все о войне, о вашем подвиге. Через вас я хочу обратиться ко всем нашим зрителям и сказать: каждый раз, когда нам хочется сделать или сказать что-то не очень красивое и достойное, мы должны вспоминать такие истории и любить свою страну. Потому что кто-то когда-то отдавал за нее жизнь. Спасибо вам огромное», — сказала она.

Другой эксперт шоу, Эвелина Хромченко, порадовалась за тех, кто может поздравить и порадовать своих бабушек и дедушек в праздничный день, и, говоря об этом, не смогла сдержать слезы.

«Какая радость у тех, кто может сегодня своим бабушкам и дедушкам сделать хороший подарок на 9 Мая. Потому что у них есть бабушка и дедушка. Не воспоминания, а настоящие бабушка и дедушка, которых можно подойти и поцеловать. Если бы сейчас были живы мои бабушки, я бы им купила самые красивые парижские платья от кутюр, а если ваши бабушки с вами, сделайте это сегодня. Оденьте их нарядно, потому что любая женщина вне зависимости от возраста хочет быть красивой», — заключила Эвелина.