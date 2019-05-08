Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе

Известный певец Макс Барских в Instagram рассказал, что угодил в ДТП в Калифорнии, где он сейчас находится. Исполнитель опубликовал снимок своего сильно разбитого автомобиля. На фотографии видно, что основной удар пришелся на переднюю часть машины. Капот очень сильно загнут, а в салоне сработали подушки безопасности.

«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! Я понял, почему это произошло, и освоил урок», — заявил популярный исполнитель.

Певец также пояснил, что в последнее время совсем забыл, какой силой обладают мысли. Они, как он считает, все притягивают в нашу жизнь. Причем как хорошее, так и плохое. Музыкант советует всем включать режим фильтра. Только попав в аварию, исполнитель это, как он признался, понял.

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Макс Барских стал известен широкой публике по проекту «Фабрика звезд — 2». Некоторые его песни, исполненные на шоу, стали хитами. При этом проект он покинул по собственному желанию.