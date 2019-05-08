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Принц Уильям запутался в родственных связях между Кейт Миддлтон и сыном Меган Маркл

Герцог смешно оговорился во время интервью, по сути, назвав герцогиню «дядей».

Принц Уильям запутался в родственных связях между Кейт Миддлтон и сыном Меган Маркл
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в восторге, что у принца Гарри и Меган Маркл появился ребенок.

Во время интервью герцога Кембриджского настолько захватили эмоции, что он запутался в родственных связях между своей женой и новорожденным племянником, по ошибке назвав Кейт «дядей».

Августейшая чета прибыла на открытие Кубка Королевской регаты, состоявшегося на паруснике «Катти Сарк», чтобы выступить с речью, после которой их спросили, счастливы ли они, что у принца Гарри и Меган Маркл родился сын.

«Да, очень! Я стал дядей во второй раз, — ответил Уильям, а затем, указывая на жену, добавил: — И ты тоже». Кейт не замедлила с ответом. «Я определенно не стала дядей», — заявила она, после чего оба прыснули от смеха.

Принц Уильям далее уже серьезным тоном заявил, что они очень взволнованы и с нетерпением ждут, когда все уляжется и они смогут увидеть новорожденного. «Я рад поприветствовать своего брата в нашем обществе вечно недосыпающих родителей», — добавил он.

На вопрос, есть ли у него совет для своего младшего брата в качестве отца троих детей, герцог рассмеялся и заметил: «Множество советов, множество, но я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что в следующие несколько дней они смогут все уладить и будут наслаждаться обществом малыша, что само по себе уже является радостью».

«Это такое невероятное время, особенно когда у Луи и Шарлотты только что прошли дни рождения. Это такое прекрасное время для рождения малыша! Весна витает в воздухе!» — добавила Кейт.

«Как уже сказал Уильям, мы с нетерпением ждем встречи с ним, а также хотим узнать его имя. Это очень волнующее время для обоих родителей, и мы желаем им всего наилучшего, так как в несколько следующих недель они будут поначалу немного обескуражены», — цитирует Кэтрин Hello!.

Напомним, что сын Гарри и Меган родился 6 мая в 5:26 утра. Маленький Сассекс — седьмой в линии наследников британского престола. Он является двоюродным братом для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиМеган Марклпринц ГарриПринц Уильям
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Принц Уильям запутался в родственных связях между Кейт Миддлтон и сыном Меган Маркл
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