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«Папа плакал, когда мы уходили в загс»: дочь Владимира Этуша вспомнила знаковую ссору с отцом

Два брака Раисы Этуш с американцами подорвали отношения между отцом и дочерью на семь лет.

«Папа плакал, когда мы уходили в загс»: дочь Владимира Этуша вспомнила знаковую ссору с отцом
Владимир Этуш. фото: globallookpress

Раиса Этуш дала откровенное интервью, в котором рассказала о взаимоотношениях с отцом Владимиром Этушем. Долгие семь лет актеры практически не разговаривали друг с другом. Камнем преткновения стали второй и третий брак Раисы.

Раиса Этуш прощается с Владимиром Этушем. фото: Веленгурин Владимир, КП.
Раиса Этуш прощается с Владимиром Этушем. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Когда актриса решила во второй раз выйти замуж, то ее избранником стал американец Питер Вульф, который был старше ее на 22 года. Владимир Этуш противился этому браку. Актер был патриотом и не хотел, чтобы дочь уезжала от него в Америку. Уже был пример с родной сестрой Этуша, которая эмигрировала в США, после чего тот перестал с ней разговаривать на 10 лет.

«Он встал передо мной на колени и умолял не выходить замуж. А мне уже за тридцать, я в разводе и имею право решать свою судьбу. Папа плакал, когда мы уходили в загс», — рассказала Раиса Этуш.

Актриса не послушалась отца и расписалась с американцем. Брак оказался неудачным, чему Владимир Этуш был очень рад. Однако позже из-за беременности Раиса вышла замуж в третий раз, и опять за американца. Актер был счастлив появлением внука, но отчуждение между ним и дочерью нарастало. В итоге они перестали-таки общаться.

«Папа привык чувствовать себя безоговорочно главным, а тут я противоречу, у меня своя жизнь. Он не мог с этим смириться», — сказала Раиса Этуш порталу «7 дней».

После смерти матери в 2000 году Раиса обозлилась на отца. Владимир Этуш довольно быстро женился на Елене Горбуновой. Позже актриса смогла помириться с папой. Она поняла, что новая жена помогла Владимиру Этушу прожить дольше, чем он смог бы в одиночестве.

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