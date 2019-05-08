«Папа плакал, когда мы уходили в загс»: дочь Владимира Этуша вспомнила знаковую ссору с отцом

Два брака Раисы Этуш с американцами подорвали отношения между отцом и дочерью на семь лет.

Раиса Этуш дала откровенное интервью, в котором рассказала о взаимоотношениях с отцом Владимиром Этушем. Долгие семь лет актеры практически не разговаривали друг с другом. Камнем преткновения стали второй и третий брак Раисы.

Когда актриса решила во второй раз выйти замуж, то ее избранником стал американец Питер Вульф, который был старше ее на 22 года. Владимир Этуш противился этому браку. Актер был патриотом и не хотел, чтобы дочь уезжала от него в Америку. Уже был пример с родной сестрой Этуша, которая эмигрировала в США, после чего тот перестал с ней разговаривать на 10 лет.

«Он встал передо мной на колени и умолял не выходить замуж. А мне уже за тридцать, я в разводе и имею право решать свою судьбу. Папа плакал, когда мы уходили в загс», — рассказала Раиса Этуш.

Актриса не послушалась отца и расписалась с американцем. Брак оказался неудачным, чему Владимир Этуш был очень рад. Однако позже из-за беременности Раиса вышла замуж в третий раз, и опять за американца. Актер был счастлив появлением внука, но отчуждение между ним и дочерью нарастало. В итоге они перестали-таки общаться.

«Папа привык чувствовать себя безоговорочно главным, а тут я противоречу, у меня своя жизнь. Он не мог с этим смириться», — сказала Раиса Этуш порталу «7 дней».

После смерти матери в 2000 году Раиса обозлилась на отца. Владимир Этуш довольно быстро женился на Елене Горбуновой. Позже актриса смогла помириться с папой. Она поняла, что новая жена помогла Владимиру Этушу прожить дольше, чем он смог бы в одиночестве.