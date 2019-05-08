НОВОСТИ

Анна Семенович провозгласила себя «главной медсестрой страны»

Популярная певица заявила, что без ума от своей работы, которая, по сути, исцеляет людей.

Анна Семенович провозгласила себя «главной медсестрой страны»
Анна Семенович/globallookpress.com

Популярная телеведущая и певица Анна Семенович в Instagram опубликовала видеозапись со своего выступления на юбилее. Она призналась, что обожает веселые песни, потому что на празднике важно дарить людям позитивные эмоции.

«Главная медсестра страны вчера зажгла на юбилее. Как же я люблю свою работу. Каждый концерт для меня особенный, и мне безумно приятно, что вчера гости пели и танцевали вместе со мной. Спасибо вам, мои дорогие», — заявила яркая исполнительница.

Отметим, что во время исполнения песни «Хочешь», которая в этом году произвела фурор, на большом экране показывали клип на эту композицию. На кадрах можно увидеть сильно загримированную Анну Семенович. Когда снимался этот клип, то прошел слух, что ради него певица поправилась на 20 килограммов.

Позже звезда призналась, что ее всего лишь очень качественно загримировали. По ее признанию, во время съемок ей приходилось выкладываться на все сто процентов, но в итоге клип получился очень зажигательным и пользуется популярностью в YouTube.

Вам может быть интересно:

«Иногда размер проблемы зависит от ракурса»: Анна Седокова убедила поклонников в отсутствии у неё целлюлита Задание на майские: Анна Семенович попросила женщин любить себя Анна Семенович заинтриговала поклонников снимком с любовником

Тэги:

Анна Семеновичвыступление на юбилееклип "Хочешь"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анна Семенович провозгласила себя «главной медсестрой страны»
Интересно?
Поделись с друзьями: