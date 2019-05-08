Анна Семенович провозгласила себя «главной медсестрой страны»

Популярная певица заявила, что без ума от своей работы, которая, по сути, исцеляет людей.

Популярная телеведущая и певица Анна Семенович в Instagram опубликовала видеозапись со своего выступления на юбилее. Она призналась, что обожает веселые песни, потому что на празднике важно дарить людям позитивные эмоции.

«Главная медсестра страны вчера зажгла на юбилее. Как же я люблю свою работу. Каждый концерт для меня особенный, и мне безумно приятно, что вчера гости пели и танцевали вместе со мной. Спасибо вам, мои дорогие», — заявила яркая исполнительница.

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Отметим, что во время исполнения песни «Хочешь», которая в этом году произвела фурор, на большом экране показывали клип на эту композицию. На кадрах можно увидеть сильно загримированную Анну Семенович. Когда снимался этот клип, то прошел слух, что ради него певица поправилась на 20 килограммов.

Позже звезда призналась, что ее всего лишь очень качественно загримировали. По ее признанию, во время съемок ей приходилось выкладываться на все сто процентов, но в итоге клип получился очень зажигательным и пользуется популярностью в YouTube.