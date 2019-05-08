Осечка вышла: Успенской не удалось повторить слова из песни Лободы

Звезды продолжают принимать участие в конкурсе Светланы, в котором надо всего лишь скороговоркой повторить текст хита «Пуля-дура».

Для поддержки нового хита «Пуля-дура» Светлана Лобода запустила конкурс. Поклонникам певицы нужно записать видео, где они скороговоркой пытаются повторить наиболее сложные слова из новой песни. Автору ролика, который больше всего понравится артистке, она лично вручит iPhone X.

Хоть Лобода подчеркнула, что звезды могут участвовать без расчета на приз, певицы и актеры продолжают записывать смешные видео. На этот раз свои силы решила опробовать Любовь Успенская. Артистка села за барабанную установку.

С первого раза у нее не получилось вспомнить нужные слова. В строчках «Шепотом ропотом ядом по венам стекает разбитая сальса» Успенская случайно сказала «разбитые яйца», чем рассмешила фанатов Светланы Лободы. Певица пыталась выговорить слова так эмоционально, что случайно стукнула себя барабанными палочками по голове.

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Ранее свои силы в конкурсе попробовали Александр Ревва и Лолита Милявская. Певец и комик долго пытался правильно произнести скороговорку, но Михаил Галустян все время ему мешал. Лолите тоже непросто дались слова «Пули-дуры», поэтому певица удивилась, как Лободе удается выговаривать их.