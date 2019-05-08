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«Бедного принца уже тошнит от унылой жены»: Лена Миро раскритиковала Кейт Миддлтон

Популярный блогер уверена, что зря супруга Уильяма пытается найти смысл жизни в детях.

«Бедного принца уже тошнит от унылой жены»: Лена Миро раскритиковала Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон/instagram.com/katemiddletonphotos/

Популярный блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» нелестно высказалась в отношении супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон. Она напомнила, что за последние четыре года герцогиня перенесла трое родов. Причем она подумывает о четвертом.

«Бедного принца уже тошнит от унылой жены, которая остервенело вынашивает, рожает, выкармливает», — заявила Лена Миро. Она уверена, что «когда-то принц женился не на этом».

Миро считает: ошибка Кейт в том, что она пытается найти смысл жизни в детях. При этом Миддлтон совершает те же ошибки, что и актриса Анджелина Джоли, которая действовала с таким же упорством и в итоге стала плохо выглядеть. Блогер уверена, что если женщина хочет найти смысл жизни в детях, то она глупа и у нее нестабильная психика.

Миро советует Миддлтон лечить нервы и развивать интеллект. Сейчас же у герцогини, как она уверяет, расшатана нервная система, и она пытается «убежать в материнство».

Добавим, что Лена Миро часто на своей страничке в «Живом журнале» подвергает критике звезд шоу-бизнеса. При этом ее посты пользуются необычайной популярностью. У блогера огромная армия поклонников, которая постоянно увеличивается. Миро тонко чувствует настроения общества. О королевской семье она решила порассуждать после того, как стало известно, что супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл родила сына. Сейчас эта тема волнует многих поклонников королевской семьи.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиЛена МироПринц Уильям
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«Бедного принца уже тошнит от унылой жены»: Лена Миро раскритиковала Кейт Миддлтон
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