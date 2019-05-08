Александр Панкратов-Черный рассказал о своем отношении к Дню Победы

Актер отмечает 9 Мая в тесном семейном кругу, предаваясь воспоминаниям о близких, прошедших через войну.

Уже завтра вся страна будет отмечать важнейший праздник — День Победы. Актер Александр Панкратов-Черный, исполнивший роль в детективе «По законам военного времени», рассказал «Телепрограмме», что значит эта дата для него.

По словам актера, 9 Мая он всегда отмечает в тесном семейном кругу. Вместе с женой, актрисой Юлией Монаховой, он будет вспоминать родителей, которые прошли все ужасы войны.

«Моя мама, царствие ей небесное, всю войну в железнодорожных войсках прошла, была контужена, двоих детей потеряла. У моей жены Юлечки отец — великий кинооператор Владимир Васильевич Монахов, лауреат Ленинской премии, он был танкистом во время войны, прошел Сталинградскую и Курскую битвы и дошел до Вены. Был тяжело ранен», — поделился Александр.

Он добавил, что у супруги сохранились военные дневники отца, которые тот вел под Сталинградом, и это важная семейная реликвия. Тесть артиста был дружен с Юрием Николаевичем Озеровым, танкистом, дошедшим до Кенигсберга.

«И вот этих двух фронтовиков 9 мая мы всегда вспоминаем, выпиваем рюмочку за их вечную память. Это великие люди», — заявил Панкратов-Черный.

Стоит напомнить, что 3-й сезон многосерийного фильма «По законам военного времени» идет на Первом канале с 5 мая. Проект стал одним из самых рейтинговых на российском телевидении за последние годы.