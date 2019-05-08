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Борис Моисеев отметил юбилей после перенесенного инсульта

Певец отпраздновал 65-летие в кругу близких друзей, будучи на реабилитации в Майами.

Борис Моисеев отметил юбилей после перенесенного инсульта
Борис Моисеев. фото: globallookpress

Борис Моисеев долгое время лечится от инсульта. Артисту пришлось покинуть родную страну и улететь на лечение в США. Здоровье певца поправилось в Майами. На пляж Тихого океана Моисеев старается выбираться каждое лето хотя бы на месяц. Именно там он и отпраздновал нынешний юбилей.

В честь 65-летия собрались самые близкие друзья артиста. Его возлюбленная Адель Тодд вместе с Нелли Кобзон решили устроить сюрприз и подарили Борису Моисееву путевку на самый большой лайнер в мире. Люксовый номер с джакузи обошелся подругам певца в несколько тысяч долларов, сообщает портал «СтарХит».

Сейчас Борис Моисеев идет на поправку. Он часто проводит время на свежем воздухе, гуляет в парках и на пляжах. Однако о возвращении на сцену певец может только мечтать. Моисеев иногда посещает концерты знакомых звезд. Юбилей Аллы Пугачевой не стал исключением. Артист неважно себя чувствовал, поэтому вручить букет Примадонне пришлось ассистенту.

Болезнь не помешала Борису Моисееву выпустить песню «Роттердам». Дуэт с казахским певцом Алишером вышел 1 мая. Молодому артисту пришлось уговаривать Моисеева записать совместную композицию. Состояние Бориса Моисеева недавно было настолько тяжелым, что некоторые фанаты распустили слух о смерти певца. Пиар-менеджеру пришлось опровергнуть нелепые домыслы.

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Борис Моисеев отметил юбилей после перенесенного инсульта
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