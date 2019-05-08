Борис Моисеев отметил юбилей после перенесенного инсульта

Борис Моисеев долгое время лечится от инсульта. Артисту пришлось покинуть родную страну и улететь на лечение в США. Здоровье певца поправилось в Майами. На пляж Тихого океана Моисеев старается выбираться каждое лето хотя бы на месяц. Именно там он и отпраздновал нынешний юбилей.

В честь 65-летия собрались самые близкие друзья артиста. Его возлюбленная Адель Тодд вместе с Нелли Кобзон решили устроить сюрприз и подарили Борису Моисееву путевку на самый большой лайнер в мире. Люксовый номер с джакузи обошелся подругам певца в несколько тысяч долларов, сообщает портал «СтарХит».

Сейчас Борис Моисеев идет на поправку. Он часто проводит время на свежем воздухе, гуляет в парках и на пляжах. Однако о возвращении на сцену певец может только мечтать. Моисеев иногда посещает концерты знакомых звезд. Юбилей Аллы Пугачевой не стал исключением. Артист неважно себя чувствовал, поэтому вручить букет Примадонне пришлось ассистенту.

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Болезнь не помешала Борису Моисееву выпустить песню «Роттердам». Дуэт с казахским певцом Алишером вышел 1 мая. Молодому артисту пришлось уговаривать Моисеева записать совместную композицию. Состояние Бориса Моисеева недавно было настолько тяжелым, что некоторые фанаты распустили слух о смерти певца. Пиар-менеджеру пришлось опровергнуть нелепые домыслы.