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Рустам Солнцев раскритиковал проект «Дом-2»

По словам шоумена, некогда популярное шоу сегодня почти никто не смотрит.

Рустам Солнцев раскритиковал проект «Дом-2»
Рустам Солнцев/globallookpress.com

Известный шоумен Рустам Солнцев, который пять лет назад покинул проект «Дом-2», высказался о шоу на своей страничке в Instagram. По его словам, сегодня у этой программы ничего успешного не осталось. «И это надо было постараться. Вы большие молодцы», — заявил Рустам Солнцев, обращаясь к ведущим шоу Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, а также ко всей администрации и участникам.

Также ныне эпатажный блогер заметил, что те, кто отвечает за телепроект, — не профессионалы, а любители. «Это просто теперь брехня Бузовой. Ничего ваши слова и действия не стоят», — отметил Солнцев и добавил, что шоу никому не интересно.

Впрочем, у Рустама есть рецепт, как снова сделать программу популярной. По его мнению, необходимо вернуть старых участников, которых обожала аудитория. Бузовой и Бородиной он советует отдохнуть.

Отметим, что проекту «Дом-2» исполнилось уже 15 лет. Несмотря на огромное количество критики, шоу продолжает завоевывать все новых поклонников. При этом нынешние ведущие передачи отмечают, что «Дом-2» по-прежнему востребован у аудитории и речи о его закрытии в ближайшее время не идет.

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Ксения БородинаОльга БузоваПрограмма "Дом-2": последние новостиРустам Солнцевтелешоу "Дом 2"
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Рустам Солнцев раскритиковал проект «Дом-2»
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