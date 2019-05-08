Скончалась автор книги про гардемаринов

Писательнице было 84 года.

Светлана Дружинина в своем Instagram сообщила печальную новость: в Москве скончалась автор книги, по мотивам которой был написан сценарий фильма «Гардемарины».

«Скончалась Нина Соротокина, автор книги «Трое из навигацкой школы», по которой был написан сценарий первых «Гардемаринов»… Прими, Господи, ее душу с миром!» — написала режиссер.

Соротокина, помимо серии книг о гардемаринах, также является автором исторических детективов. Последняя работа литератора, роман «Великая Екатерина. Рожденная править», был напечатан два года назад.

Напомним, Светлана Дружинина решила выпустить 4-ю часть знаменитой саги. В начале мая стартовали съемки. Действие картины будет посвящено Крымской войне. На днях режиссер показала кадры со съемок.