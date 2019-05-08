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«В проекте «Голос» я сидел как будто без кожи»: Билан рассказал, как подорвал свое здоровье на шоу

По словам музыканта, участники программы вытягивали из него жизненную энергию.

«В проекте «Голос» я сидел как будто без кожи»: Билан рассказал, как подорвал свое здоровье на шоу
Дима Билан/globallookpress.com

Популярный певец Дима Билан выпустил вторую часть своих мемуаров. Он откровенно рассказал о своей жизни и о том, что судейство на шоу «Голос» сильно подорвало его здоровье.

Билан подорвал здоровье на проекте «Голос». Фото: globallookpress.com

«В проекте «Голос» я сидел как будто без кожи, — рассказывает в автобиографии артист. — Каждая съемка — это новые люди, психотипы, энергетические потоки, где каждому нужно отдать частичку себя».

По словам исполнителя, он понял, что стремительно теряет здоровье. Окончательно же «добил» его проект с моделью Натальей Водяновой «Не молчи». Певцу пришлось регулярно общаться с детьми, у которых есть особенности в развитии. Каждую историю он воспринимал близко к сердцу. Он чувствовал на себе боль семей этих особенных детей.

В итоге, как признался Билан, он стал съезжать со своей орбиты. Он уже не мог различать свою боль и чужую. Музыкант превратился в опустошенную и податливую куклу. Он понимал, что уже не тянет и ему требуется выход. В итоге он кардинально сменил имидж — побрился наголо. Кроме того, разорвал многомиллионные контракты, вернул предоплату и ушел сниматься в кино за копейки, сообщает «Комсомольская правда».

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Дима БиланНаталья ВодяноваПрограмма "Голос"
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«В проекте «Голос» я сидел как будто без кожи»: Билан рассказал, как подорвал свое здоровье на шоу
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