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Алена Водонаева оказалась под капельницей

Телеведущая переживает недавнюю трагедию в Шереметьево. Утром ей стало настолько плохо, что она была вынуждена обратиться к врачебной помощи.

Алена Водонаева оказалась под капельницей
Фото: Globallookpress.com

Алена Водонаева взволновала подписчиков своей страницы в Instagram тревожной новостью. Светская дива призналась,что сегодня утром была вынуждена вызвать скорую помощь по причине очень плохого самочувствия.

«Сегодня утром вызывала скорую. Настолько плохо, что не передать словами», — написала звезда Instagram.

Проблему со здоровьем она не озвучила, однако пояснила, что именно привело к ухудшению самочувствия. По словам Водонаевой, ей очень тяжело далась ситуация с трагедией в Шереметьево. Она возмущена теми, кто защищает компанию «Аэрофлот» и поддерживает продолжение полетов на самолетах Sukhoi Superjet 100.

«В полнейшем опустошении, под капельницей, лежу изучаю все про другие авиакомпании. В данный момент про S7 отзывы читаю. Как вам «Сибирь»?» — обратилась Алена к фолловерам.

Пост Водонаева сопроводила видеозаписью из салона самолета, пояснив в описании, что это полет в Сочи на весенние каникулы месяц назад самолетом компании «Аэрофлот».

Напомним, что лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. По предварительным данным, при наборе высоты в лайнер ударила молния. В результате происшествия погиб 41 человек.

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Sukhoi Superjet 100Авиакатастрофа в ШереметьевоАлена ВодонаеваПожар в Шереметьево
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Алена Водонаева оказалась под капельницей
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