Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли

Известная канадско-американская певица Селин Дион уже не один год лелеет мечту снять музыкальный байопик о себе самой. По задумке артистки, биографическая картина должна повествовать не только о карьере, но и об отношениях Селин с ее мужем Рене Анжелилом, скончавшемся несколько лет назад. Дион хотела, чтобы ее в фильме сыграла подруга Анджелина Джоли, но бывшая супруга Брэда Питта отказалась от предложения, объяснив отказ отсутствием времени.

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Как отмечает издание Radar Online, это стало полной неожиданностью для певицы, которая рассчитывала легко собрать необходимые средства на проект с Джоли в главной роли. Между тем, как утверждают инсайдеры, мюзикл был главной страстью артистки, который она хотела посвятить и детям, и фанатам. Потому Селин очень обиделась на приятельницу.

Между тем Анджелина, и без того мало снимающаяся в последние годы, после развода с Питтом еще больше времени стала проводить с детьми, занимаясь параллельно режиссурой и благотворительностью.

«Их дружба, безусловно, не переживет этого, а отказ актрисы уровня Энджи может стать концом и для всего проекта», — заявил источник из окружения певицы.

Кстати, сами артистки пока никак не комментируют слухи о ссоре.