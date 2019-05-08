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Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли

По словам источников, конфликт поставит крест на дружбе звезд.

Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
Фото: Global Look Press

Известная канадско-американская певица Селин Дион уже не один год лелеет мечту снять музыкальный байопик о себе самой. По задумке артистки, биографическая картина должна повествовать не только о карьере, но и об отношениях Селин с ее мужем Рене Анжелилом, скончавшемся несколько лет назад. Дион хотела, чтобы ее в фильме сыграла подруга Анджелина Джоли, но бывшая супруга Брэда Питта отказалась от предложения, объяснив отказ отсутствием времени.

Как отмечает издание Radar Online, это стало полной неожиданностью для певицы, которая рассчитывала легко собрать необходимые средства на проект с Джоли в главной роли. Между тем, как утверждают инсайдеры, мюзикл был главной страстью артистки, который она хотела посвятить и детям, и фанатам. Потому Селин очень обиделась на приятельницу.

Между тем Анджелина, и без того мало снимающаяся в последние годы, после развода с Питтом еще больше времени стала проводить с детьми, занимаясь параллельно режиссурой и благотворительностью.

«Их дружба, безусловно, не переживет этого, а отказ актрисы уровня Энджи может стать концом и для всего проекта», — заявил источник из окружения певицы.

Кстати, сами артистки пока никак не комментируют слухи о ссоре.

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Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
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