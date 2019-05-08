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Адвокаты Фролова больше не требуют полквартиры с дочери Юлии Началовой

Суд приостановил тяжбу на несколько месяцев.

Адвокаты Фролова больше не требуют полквартиры с дочери Юлии Началовой
Александр Фролов и Юлия Началова/globallookpress.com

Адвокаты хоккеиста Александра Фролова заявили, что их подопечный не претендует на полквартиры дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной. Как рассказали в юридической фирме «Гуричев, Малинин и партнеры», которые представляют интересы игрока, в процессе за последнее время многое пересмотрено. Выявлены грубые нарушения со стороны судьи, неправомерность обращения в нижегородский суд. В итоге дело направили в Никулинский районный суд Москвы. Там приняли решение приостановить производство по делу из-за смерти Началовой. Формально исполнительница является ответчицей. Сейчас взята пауза, пока не определится правопреемник. В наследство спустя полгода после смерти Началовой должна вступить ее дочь Вера Алдонина.

Квартира Началовой, судя по всему, останется за Верой Алдониной. Фото: globallookpress.com

Представители Фролова особенно подчеркнули, что их подопечный не собирается требовать денег с Веры Алдониной. Более того, хоккеист никогда не обращался в суд с подобными исками. Единственный иск, который подал Александр, связан с требованием признать недействительным договор между Юлией и «Весенними инвестициями». Этой организации Началова продала долг Фролова за 15 миллионов рублей. Так как певица уверяла, что денег не получала, то хоккеисту насчитали долг в 20 миллионов плюс проценты за несколько лет — итого с него требовали 25,8 миллиона, якобы не заплаченных за долю в квартире, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из московских клиник. У певицы не выдержало сердце на фоне «второй волны абсцесса». Звезду похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли сотни жителей столицы, а также звезды шоу-бизнеса и спорта.

Кстати, родные певицы до сих пор уверяют, что Фролов хочет забрать половину квартиры, в которой будет жить Вера. Сейчас жилье пустует. Девочку забрали к себе родители Юлии Началовой. Также о ней заботится отец — Евгений Алдонин.

Добавим, что не так давно Вера Алдонина приходила в студию к популярному телеведущему Андрею Малахову. Она впервые высказалась после смерти матери. Ведущий, естественно, не стал ей задавать прямые вопросы, как она себя чувствует. Девочка рассказала, что от матери у нее глаза, а так она больше похожа на папу. В будущем Вера хочет стать либо певицей, либо актрисой. Родные стараются окружать ребенка заботой и вниманием. Девочка подружилась с новой семьей Алдонина. Не так давно они вместе ходили в «Лужники», где Вера нарисовала картину, а затем семейство устроило игру в настольный футбол.

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Адвокаты Фролова больше не требуют полквартиры с дочери Юлии Началовой
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