Стала известна дата выхода новой трилогии «Звездных войн»

Как будут называться новые фильмы, создатели пока не раскрывают.

Компания The Walt Disney поделилась планами о выходе новой трилогии легендарной фантастической саги «Звездные войны». Следующие три эпизода фильма зрители смогут увидеть каждый второй декабрь начиная с 2022 года, пишет Gizmodo. При этом авторы пока умалчивают, как будут называться новые серии.

Кстати, один из актеров космической саги, Ахмед Бест, как-то признался, что участие в «Звездных войнах» едва не стоило ему жизни. Речь идет о смешном герое Джа-Джа-Бинксе, которого он озвучил. Во вселенной «Звездных войн» этот персонаж постоянно попадал в неловкие ситуации. Зрители посчитали появление этого героя неуместным, а пресса затравила звезду настолько, что актер всерьез подумывал свести счеты с жизнью.

Напомним, компания Walt Disney заявила также о переносе выхода второй части «Аватара». Дата премьеры сдвинулась на год.