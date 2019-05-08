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Стала известна дата выхода новой трилогии «Звездных войн»

Как будут называться новые фильмы, создатели пока не раскрывают.

Стала известна дата выхода новой трилогии «Звездных войн»
Кадр из фильма "Звездные войны"

Компания The Walt Disney поделилась планами о выходе новой трилогии легендарной фантастической саги «Звездные войны». Следующие три эпизода фильма зрители смогут увидеть каждый второй декабрь начиная с 2022 года, пишет Gizmodo. При этом авторы пока умалчивают, как будут называться новые серии.

Кстати, один из актеров космической саги, Ахмед Бест, как-то признался, что участие в «Звездных войнах» едва не стоило ему жизни. Речь идет о смешном герое Джа-Джа-Бинксе, которого он озвучил. Во вселенной «Звездных войн» этот персонаж постоянно попадал в неловкие ситуации. Зрители посчитали появление этого героя неуместным, а пресса затравила звезду настолько, что актер всерьез подумывал свести счеты с жизнью.

Напомним, компания Walt Disney заявила также о переносе выхода второй части «Аватара». Дата премьеры сдвинулась на год.

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Тэги:

"Звездные войны"даты выходаЗвезднкосмическая сагановые эпизоды
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Стала известна дата выхода новой трилогии «Звездных войн»
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