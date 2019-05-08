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Светлана Зейналова отравилась бургером в ресторане Шереметьево

Звездная телеведущая теперь лежит с температурой в номере отеля.

Светлана Зейналова отравилась бургером в ресторане Шереметьево
Светлана Зейналова/globallookpress.com

Известная теле- и радиоведущая Светлана Зейналова в Instagram поделилась неприятным известием. Сейчас она лежит с температурой в своем номере в Севастополе, куда она прилетела на важное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы.

Журналистка перед вылетом в Крым зашла вместе с мужем в один из ресторанов в Шереметьево. Там она съела бургер, и ей сразу стало не по себе. В самолете Зейналова, по ее собственному признанию, «размышляла о вечном и происходящем в туалете».

«Первый раз за 30 лет воспользовалась пакетом на посадке. Давно забытое чувство из детства (может, я молодею в преддверии дня рождения?). А муж заботливо предлагал понести пакетики за мной. Ну и дорога до Севастополя запомнится и мне, и дороге, и коллегам надолго… Теперь лежу в номере, с температурой, всю трясет и выворачивает. Наглоталась таблеток — скоро будет приход, и жизнь заиграет новыми красками…» — заявила телеведущая.

Звезда надеется встать на ноги к 9 мая. Ей предстоит брать интервью у главнокомандующего Черноморским флотом. Впрочем, Зейналова нашла и положительный момент в своем отравлении. Теперь ей удастся, как она считает, похудеть.

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аэропорт ШереметьевоКрымотравление едойСветлана Зейналова
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Светлана Зейналова отравилась бургером в ресторане Шереметьево
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