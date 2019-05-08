В прокат вышел фильм «Война Анны»

7 мая в российский прокат вышла картина Алексея Федорченко «Война Анны», признанная в минувшем году сразу на нескольких престижных кинофестивалях лучшим фильмом года. Кадрами с первого сеанса поделился на своей странице в социальной сети Facebook сам режиссер. Поддержать автора военной драмы пришли и российские звезды, среди которых были Яна Троянова и Сергей Белоголовцев.

По сюжету маленькая Анна выживает после массового расстрела. От пуль фашистов ее своим телом закрыла мать. Два года девочка выживает, прячась в нерабочем камине в сельской комендатуре, пока советские войска не освобождают деревню от фашистов.

Как отмечается на сайте ivi.ru, «Война Анны» — кино особенное, не имеющее ничего общего с современной традицией героического преподнесения кинематографами военного материала. Фильм — больше камерная, почти бессловесная драма, в которой тем не менее много чувств и эмоций.