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Алина Загитова поделилась снимком в бикини с курорта

Известная фигуристка восстанавливает силы после изнурительного сезона.

Алина Загитова поделилась снимком в бикини с курорта
Алина Загитова/globallookpress.com

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова отправилась отдыхать на один из зарубежных курортов. У звезды был очень изнурительный сезон, поэтому перед новыми испытаниями ей просто необходимо восстановить силы. На фанатской страничке фигуристки в Instagram появились снимки спортсменки с курорта. На одной из фотографий она в бикини в бассейне. Фигуристка улыбается и радуется жизни. Загитова пьет коктейль. На втором снимке она идет в свой номер в отеле.

Отметим, что нынешний сезон получился очень сложным для спортсменки. В его начале она никак не могла выйти на свой прошлогодний уровень, когда выиграла Олимпиаду. На этапах Гран-при спортсменка не показывала выдающихся результатов.

В конце декабря в Саранске Алина Загитова и вовсе не попала в тройку призеров по итогам чемпионата страны. Весь пьедестал почета оккупировали юниорки. Однако им в силу возраста нельзя было ехать на главный старт сезона — чемпионат мира.

Именно на мировом первенстве в Японии Загитова показала всю свою силу, уверенно выиграв соревнования в Сайтаме. После она приняла участие сразу в нескольких ледовых шоу в Стране восходящего солнца. Во второй половине апреля она вернулась в Россию, где также откатала программу в шоу своей наставницы Этери Тутберидзе.

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Алина Загитова поделилась снимком в бикини с курорта
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