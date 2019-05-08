«Я пока с вами»: пиар-директор Началовой прокомментировала слухи о своей смерти

Анна Исаева заявила, что с ней все хорошо.

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram прокомментировала слухи о своей смерти. В Сети стала распространяться информация, что «скоропостижно скончалась журналист Исаева вслед за Началовой». Некоторые поклонники творчества исполнительницы подумали, что речь идет именно об Анне Исаевой. Однако это оказалось не так.

Анна Исаева привела отрывок из книги Ильфа и Петрова «12 стульев». Там, в частности, речь идет о том, что господин Бендер попал под лошадь и отделался легким испугом. «Это извозчик отделался легким испугом, а не я, — ворчливо заметил Бендер и добавил: — Идиоты. Пишут, пишут и сами не знают, что пишут».

«Если же говорить серьезно, то меня зовут Анна. И я не журналист. Люди, читайте хоть что-нибудь, кроме заголовков! Такие заголовки даются специально, чтобы привлечь читателя, особенно невнимательного. Посему поясняю — я пока с вами! А бильд-редактора Ирину Исаеву я почему-то не знала. Хотя знакома со многими бильдами. Светлая ей память», — заявила пиар-директор.

Отметим, что Анна Исаева после смерти Началовой стала активно сотрудничать с другими исполнителями. В частности, именно она оказала помощь в организации недавних юбилейных концертов Стасу Михайлову.