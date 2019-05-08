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Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке

Хотя первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет всего два дня назад.

Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке
Фото: Instagram

Став впервые родителями всего пару дней назад, принц Гарри и Меган Маркл намерены и дальше расширять свою семью. Как пишет издание Еxpress.co, источники в королевской семье отмечают, что герцогиня Сассекская уже говорила о том, что была не прочь родить еще одного ребенка. Благо для большой семьи в недавно отремонтированном Фрогмор-коттедже с его пятью спальнями места для всех будет более чем достаточно.

«У них так много места, чтобы они могли гулять с ребенком и его собаками и не чувствовать, что за ними постоянно наблюдают, — это было главное, — добавляет источник. — Меган так счастлива там по сравнению с Кенсингтонским дворцом. Это как день и ночь».

Напомним, первенец появился в семье герцога и герцогини Сассекских утром 6 мая. На родах присутствовал принц Гарри, который позже поделился с журналистами своими впечатлениями. Между тем рожать дома, как того хотела Маркл, ей не удалось. 5 мая ее тайно отвезли в одну из лондонских клиник.

Теперь же новоиспеченные родители получают поздравления с рождением сына, первыми это сделала семья старшего брата принца Гарри — Кейт Миддлтон и принц Уильям. Всему миру малыша покажут, как обещал герцог Сассекский, 8 мая.

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Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке
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