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Гражданин мира: принц Гарри и Меган Маркл хотят выправить своему сыну американский паспорт

Об этом журналистам рассказали королевские инсайдеры.

Гражданин мира: принц Гарри и Меган Маркл хотят выправить своему сыну американский паспорт
Фото: globallookpress.com

Принц Гарри и Меган Маркл могут подать заявление на получение для своего новорожденного сына как британского, так и американского паспортов. Герцог и герцогиня Сассекские хотят, чтобы их ребенок, который пока, к слову, даже имени не имеет, вырос «гражданином мира». Об этом Daily Mail рассказали королевские инсайдеры.

Юридически все, как говорится, чисто. Мальчик будет иметь право на американский паспорт, потому что его мать родилась в Лос-Анджелесе и до сих пор является американской гражданкой. Потому, скорее всего, в скором времени родители новорожденного члена королевской семьи подадут в соответствующее ведомство заявку на американское гражданство от его имени. Высокопоставленный источник подчеркнул, что еще ничего не решено, но добавил: «Я думаю, что, вероятно, они будут».

Напомним, малыш появился на свет рано утром 6 мая в одной из лондонских клиник. Таким образом, намерение Маркл рожать дома не реализовалось, зато 40-летняя традиция королевской семьи устояла. СМИ сообщают, что публике новорожденного представят 8 мая.

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Гражданин мира: принц Гарри и Меган Маркл хотят выправить своему сыну американский паспорт
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