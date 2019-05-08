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В наркологической клинике Стаса Пьехи умер человек

Представители медицинского учреждения и сам артист пока никак не комментируют произошедшее.

В наркологической клинике Стаса Пьехи умер человек
Стас Пьеха / фото: globallook.com

В последнее время наркологическую клинику известного певца Стаса Пьехи преследуют одни неприятности. Недавно артист рассказывал журналистам о том, что его заведение было ограблено. Похитители тогда украли деньги, которые должны были пойти на выплату зарплат сотрудникам.

А накануне здесь случилась настоящая трагедия — в стенах медицинского заведения до приезда «неотложки» умер 42-летний мужчина. Как отмечает РЕН ТВ, в клинике, оказывающей услуги по лечению алкоголизма и наркомании, комментировать произошедшее отказались. Пока остаются неизвестными и другие обстоятельства трагедии.

Напомним, Стас Пьеха когда-то был зависимым от наркотических препаратов. Поборов свою пагубную привычку, артист решил помогать освобождаться от зависимости другим людям. Ради своего «детища» артист брал деньги в долг и даже продал квартиру. Сегодня, если не считать эти два инцидента, клиника работает весьма успешно, помогая людям избавиться не только от физической, но и от психологической зависимости от спиртного и наркотиков.

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наркологическая клиникаСтас Пьехаумер пациент
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В наркологической клинике Стаса Пьехи умер человек
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