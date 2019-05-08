«По-хорошему не получается»: Самбурская призвала поклонников сдавать билеты на спектакли с ее участием

Несколько дней назад актриса Настасья Самбурская ошарашила своих поклонников неожиданной новостью — она покидает Театр на Малой Бронной, в котором прослужила 10 лет, и сосредоточивается на карьере певицы. Правда, звезда «Универа» пообещала, что обязательно доиграет в этом сезоне все спектакли со своим участием, чтобы не «подставлять» зрителей.

Но, как выяснилось, уйти «по-хорошему» актрисе не дал приглашенный режиссер Антон Яковлев. Об этом Самбурская рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. Настасья гневно отмечает, что о своем решении она оповестила руководство театра почти за три месяца, но договориться с руководством не удалось.

«Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Сдавайте, пожалуйста, билеты. Это свинство, я провела там 10 лет, пришел приглашенный режиссер и начал вести себя как боженька. Я туда больше ни ногой», — гневно заявляет актриса.

Между тем подписчики на страницу звезды в популярной социальной сети отметили, что Настасья в последнее время слишком агрессивно и озлобленно ведет себя по отношению ко всему миру. Поклонники советуют звезде «выдохнуть и успокоиться». При этом многие комментаторы, не церемонясь со звездой особо, пишут, что в Театре на Малой Бронной работает еще немало хороших и талантливых актеров. И хотя бы по этой причине зрители, купившие билеты, не побегут сдавать их обратно в кассу.

больше по теме Настасья Самбурская проиграла суд любовнице актера Александра Головина Однако какое наказание ждет актрису, адвокат Светланы Белогуровой не уточнила.

«Не думаю, что все побегут сдавать билеты. Как будто только на Настю все и шли в театр. Не надо так обольщаться», — пишет одна из подписчиц.

«Настя, мне вот странно уже, сначала вырезают ваш номер с Первого канала (шансон), теперь вот с театром проблемы… А вы не пробовали начать с себя?» — резонно замечает комментатор.