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«По-хорошему не получается»: Самбурская призвала поклонников сдавать билеты на спектакли с ее участием

Актриса со скандалом покидает Театр на Малой Бронной.

«По-хорошему не получается»: Самбурская призвала поклонников сдавать билеты на спектакли с ее участием
Настасья Самбурская (Фото: Instagram.com/samburskaya)

Несколько дней назад актриса Настасья Самбурская ошарашила своих поклонников неожиданной новостью — она покидает Театр на Малой Бронной, в котором прослужила 10 лет, и сосредоточивается на карьере певицы. Правда, звезда «Универа» пообещала, что обязательно доиграет в этом сезоне все спектакли со своим участием, чтобы не «подставлять» зрителей.

Но, как выяснилось, уйти «по-хорошему» актрисе не дал приглашенный режиссер Антон Яковлев. Об этом Самбурская рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. Настасья гневно отмечает, что о своем решении она оповестила руководство театра почти за три месяца, но договориться с руководством не удалось.

«Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Сдавайте, пожалуйста, билеты. Это свинство, я провела там 10 лет, пришел приглашенный режиссер и начал вести себя как боженька. Я туда больше ни ногой», — гневно заявляет актриса.

Между тем подписчики на страницу звезды в популярной социальной сети отметили, что Настасья в последнее время слишком агрессивно и озлобленно ведет себя по отношению ко всему миру. Поклонники советуют звезде «выдохнуть и успокоиться». При этом многие комментаторы, не церемонясь со звездой особо, пишут, что в Театре на Малой Бронной работает еще немало хороших и талантливых актеров. И хотя бы по этой причине зрители, купившие билеты, не побегут сдавать их обратно в кассу.

«Не думаю, что все побегут сдавать билеты. Как будто только на Настю все и шли в театр. Не надо так обольщаться», — пишет одна из подписчиц.

«Настя, мне вот странно уже, сначала вырезают ваш номер с Первого канала (шансон), теперь вот с театром проблемы… А вы не пробовали начать с себя?» — резонно замечает комментатор.

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актрисаНастасья СамбурскаяСамбурскаяскандал в театре
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«По-хорошему не получается»: Самбурская призвала поклонников сдавать билеты на спектакли с ее участием
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