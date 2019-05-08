Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части «Аватара»

Компания The Walt Disney заявила о том, что переносит выход второй части «Аватара» на более поздний срок. И потому поклонникам фантастической истории и ценителям классных спецэффектов придется подождать новой карты подольше. Ведь если прежней датой выхода фильма на широкие экраны называлось 18 декабря 2020 года, то теперь в компании рассказали, что премьера состоится 17 декабря 2021 года, пишет Variety.

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Более того, на более поздний срок сместились даты выхода третьей и четвертой частей франшизы. Их зрители смогут увидеть в 2023 и 2025 годах, соответственно. Изменения дат в самой Disney объясняют тем, что компания получает права на несколько фильмов от холдинга 21st Century Fox. Юридические проволочки и сказываются на производственном процессе.