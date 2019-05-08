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Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в «ужасной форме»

Линн через суд запросит доступ к медицинской информации и плану лечения певицы.

Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в «ужасной форме»
Фото: globallookpress.com

Физическое, а главное, психическое состояние суперпопулярной некогда певицы Бритни Спирс вызывает серьезное беспокойство у ее поклонников. После того как стало известно о крайне тяжелом состоянии ее отца, Бритни не только заговорила о завершении карьеры, если этого потребуют семейные дела, но и легла в психиатрическую больницу, чтобы поправить психическое состояние.

Слухи о том, что звезду в этой клинике залечивают, а сама артистка на грани помешательства, сплотили фанатов певицы. Да и сама Спирс в социальных сетях всячески пытается доказать, что с ней все в порядке. В последнее время она занялась спортом и даже поучаствовала в фотосессии.

Однако накануне стало известно о том, что мать звезды Линн попросила разрешение явиться 8 мая на экстренное заседание суда, чтобы «получить доступ к медицинской информации и плану лечения своей дочери», поскольку сама Бритни, по словам родительницы, пребывает «в ужасной форме», пишет TMZ.

Источники издания отмечают, что Линн хочет вмешаться в ситуацию, которую она оценивает как «тяжелую», поскольку официальный опекун певицы слишком болен, чтобы вести дела дочери.

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Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в «ужасной форме»
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