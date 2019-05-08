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Алла Пугачева помогает дочери Бориса Немцова стать звездой

Талантливая Соня вполне может вырасти в настоящую артистку.

Алла Пугачева помогает дочери Бориса Немцова стать звездой
фото: globallook.com

В популярном некогда проекте Аллы Пугачевой — ее школе талантов — учились самые разные одаренные ребятишки. Здесь начинающие артисты постигали тонкости ремесла эстрадных артистов. Кроме профессиональных наставников, нередко преподать очередной урок приезжала и сама Примадонна. Родительская плата за обучение составляла 30 тысяч рублей в месяц, но будущие звездочки из малообеспеченных семей занимались в школе бесплатно. Среди учеников творческой мастерской певицы была и младшая дочь Бориса Немцова Соня, которую родила бывший секретарь политика Ирина Королева. Отец гордился способностями девочки и радовался, когда Соня прошла кастинг в школе Пугачевой.

Однако после смерти Немцова оплачивать обучение маме стало тяжело. Потому Алла Борисовна, дружившая с Немцовым, решила поддержать начинающую артистку и перевела ее на бесплатное обучение. В прошлом году из-за финансовых трудностей школу пришлось закрыть, пишет кр.ru. Но благодаря стараниям сотрудников заведения, в частности «фабриканта» Михаила Гребенщикова, в Сеть попадают уникальные редкие кадры с репетиций и занятий Аллы Пугачевой со своими воспитанниками, в том числе и с Соней. Очередным роликом артист поделился в своем Instagram.

На уникальных кадрах Алла Борисовна дает уроки вокала дочери Бориса Немцова Соне. Судя по вокальным данным девочки, в будущем младшая дочь покойного политика вполне может стать звездой эстрады.

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Алла Пугачева последние новостиМихаил Гребенщиковталантливые дети
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Алла Пугачева помогает дочери Бориса Немцова стать звездой
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