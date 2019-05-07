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Ведущая телеканала «MTV Столица» умерла после двух ДТП, произошедших в один день

По мнению врачей, Тамила Абдуллаева скончалась от несовместимых с жизнью травм, полученных в первой аварии.

Ведущая телеканала «MTV Столица» умерла после двух ДТП, произошедших в один день
Pixabay.com

Кажется, ничем, кроме как роковым стечением обстоятельств, случившуюся 6 мая трагедию в Махачкале объяснить нельзя. Известная телеведущая местного канала «MTV Столица» Тамила Абдуллаева умерла после двух ДТП, произошедших в один день.

По информации правоохранительных органов Дагестана, сначала звезду телеэкрана сбил 22-летний водитель, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте. А позже в аварию попала карета скорой помощи, которая увозила Тамилу с первого места происшествия. В автомобиль медиков врезалась легковая машина, сообщает «Газета.ру».

Представитель дагестанского Минздрава пояснил, что смерть Абдуллаевой наступила от несовместимых с жизнью травм, полученных в первой аварии. Скончалась ведущая в больнице, куда ее все-таки доставили врачи.

Напомним, в прошлом месяце в серьезное ДТП попала известная певица МакSим, торопившаяся в аэропорт в одном из европейских городов. Сейчас звезду уже перевезли в Москву, ее здоровье идет на поправку. А недавно в палату клиники, где МакSим проходит лечение, пригласили священника.

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Ведущая телеканала «MTV Столица» умерла после двух ДТП, произошедших в один день
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