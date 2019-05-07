Ростовчанка Халимат Айбазова привезла в Россию корону «Красавицы Вселенной-2019»

20-летняя девушка под впечатлением от своей победы.

Еще один громкий титул в копилке российских красавиц. 20-летняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова заняла первое место на конкурсе «Красавица Вселенной — 2019», который проходил в Турции. За победу боролись около 40 девушек из разных стран.

Ростовчанка покорила сердца членов жюри после серии дефиле в национальных нарядах и вечерних туалетах, а результаты интеллектуального конкурса не оставили сомнений в том, что победа должна достаться ей.

Как пишет газета «Комсомольская Правда», это далеко не первый титул для Айбазовой. Ранее она побеждала в конкурсах «Донская красавица», «Супербрюнетка Ростова», а также «Мисс Черкесск».

«Она берет тем, что она очень теплая, уютная и положительная. Не просто юная красавица, которая достойна аплодисментов, а мечта настоящего мужчины», — попыталась объяснить победу ростовчанки глава модельного агентства «Имидж-Элит» Елена Степура, которая готовила девушку к конкурсу в Турции.

Сама Халимат рассказала, что чувство эйфории после победы до сих пор ее не отпускает.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что самой красивой замужней женщиной нашей страны стала мать двоих детей из Йошкар-Олы Ольга Попова. Конкурс «Миссис Хрустальная корона России — 2019» проходил в Москве в первые дни мая.