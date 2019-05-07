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Оксану Федорову с трудом узнали на новом снимке в соцсети

Некоторые считают, что от былой красоты модели не осталось и следа.

Оксану Федорову с трудом узнали на новом снимке в соцсети
Оксана Федорова / Global Look Press

Оксана Федорова вновь дала подписчикам в Instagram повод для обсуждений. Так, в этот раз 41-летняя телеведущая опубликовала фотографию, на которой не все смогли ее узнать.

Поклонники красавицы заподозрили ее в чрезмерном увлечении уколами красоты и фотошопом.

«Дышите глазами», – коротко подписала снимок 41-летняя Федорова.

Некоторые подписчики посчитали, что от былой красоты телеведущей не осталось и следа. Интернет-пользователи посоветовали Федоровой быть аккуратнее с желанием усовершенствовать внешность.

Комментарии
https://www.instagram.com/fedorovaoksana/

«От былой красоты не осталось и следа!», «Резиновое лицо», «Испортила лицо, никакого обаяния, нет изюминки, нет красоты!», «Не похожа на себя», «Оксана, не надо! Что с вами?!», «Что ль тоже пчелы покусали? Зачем идеальную красоту портить?», «Оксана, как мужчина, заявляю без «уколов красоты» Вы нравились нам не менее. Прекратите эти эксперименты, пожалуйста», «Не похожа на прежнюю Оксану из-за носа», – отметили подписчики в комментариях. Некоторые предположили, что Федорова переборщила с фильтрами, в которых многие обрабатывают фото перед тем, как опубликовать его в соцсети.

В последнее время Оксана Федорова все чаще становится объектом критики интернет-пользователей. Так, недавно подписчиков разочаровал очередной снимок «Мисс Вселенной-2002», для которого она, по их мнению, выбрала очень неудачный ракурс.

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Оксану Федорову с трудом узнали на новом снимке в соцсети
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