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«Папина или мамина?»: поклонники поспорили, на кого похожа дочь Асмус и Харламова

В комментариях под фото разразилась настоящая дискуссия.

«Папина или мамина?»: поклонники поспорили, на кого похожа дочь Асмус и Харламова
Асмус и Харламов / www.instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус — востребованная актриса, счастливая жена и мать. В последнее время она все чаще публикует на странице в соцсети Instagram личные и трогательные семейные снимки.

В этот раз Асмус поделилась милым снимком пятилетней дочери Насти, которую мама запечатлела поедающей мороженое. Сейчас актриса вместе с дочкой отдыхает в Дубае. Супруг не смог присоединиться к семье, но сделал им сюрприз — попросил украсить их номер воздушными шарами с привязанными к ним фото.

В комментариях под снимком дочери между поклонниками звезды разгорелся спор — одни утверждают, что Настя — вылитая мама, другие считают, что девочка — копия папы.

Комментарии
https://www.instagram.com/asmuskristina/

«Это маленькая копия Крис», «Маленький Гарик», «Папина или мамина?», «Леди-Гарик», «Папина дочка», «Маленькая Кристина», «На папку похожа», «Почему все пишут, что папина дочка? Ну поставьте рядом лицо Гарика, видно что есть его черты, но смешанные с Кристиной», «Копия папы», – отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Кристина Асмус красиво и дерзко высмеяла своих недоброжелателей в Интернете.

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