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Удивительное рядом: чашка кофе Дейенерис исчезла из DVD-версий «Игры престолов»

Создатели кровавой саги вырезали киноляп из последнего эпизода.

Удивительное рядом: чашка кофе Дейенерис исчезла из DVD-версий «Игры престолов»
Кадр из сериала "Игра престолов" (2009-2019)

Поклонники «Игры престолов», приготовившиеся следить за развитием драматических событий в четвертой серии восьмого сезона, были немало удивлены, увидев в большом холле Винтерфелла «современный артефакт».

Кадр, где перед задумчиво смотрящей на Джона Сноу Дейенерис стоит стаканчик кофе Starbucks, мгновенно стал предметом мемов в Сети. Многие недоумевали, как профессиональная команда допустила подобный ляп.

Сетевые маркетологи предположили, уж не скрытая ли это реклама Starbucks! Другие начали жалеть баристу, который делал кофе для «матери драконов», так как скорее всего после написания ее имени «Дейенерис Таргариен» у него устала рука.

Судя по всему боссы HBO устали оправдываться и пошли на радикальные меры, вырезав скандальный стаканчик.

Теперь увидеть Дейенерис с латте можно будет лишь на скриншотах, «гуляющих» по Сети. На стриминговых сервисах HBO Go, Sky, Now TV и DVD-версиях «Игры престолов» этого кадра больше нет, пишет Daily Mail.

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Тэги:

"Игра Престолов - 8"HBOинтернет-мемкиноляпы
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Удивительное рядом: чашка кофе Дейенерис исчезла из DVD-версий «Игры престолов»
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