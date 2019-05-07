Возлюбленная Ди Каприо показала, на какие жертвы идет ради красоты

44-летний Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) является завидным холостяком. Многие девичьи сердца он покорил еще в юности, снявшись в фильме «Титаник». Правда, актер так и не торопится вступать в брак. Поклонники звезды сбились со счета, со сколькими молодыми красавицами он встречался. Стоит отметить, что почти все избранницы известны в модельном мире.

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Уже больше года Ди Каприо строит отношения с очередной моделью — 21-летней Камилой Морроне (Camila Morrone). Аргентинская модель с длинными ногами с легкостью покорила актера, но пока не смогла отвести его в загс. Однако, ходят слухи, что Леонардо уже почти решился на новый шаг в отношениях.

Тем временем Камила не забывает о карьере. На днях она начала готовиться к важному событию — балу Института костюма Met Gala-2019. В соцсети девушка поделилась видео, которые было сделано в салоне красоты. Сначала Морроне сделали аппаратный массаж лица. После этого в дело пошел холодный воздух.

«Лепим мое лицо с этой очень холодной морозильной камерой», — отметила знаменитость.

Такой комплексный массаж позволяет устранить отеки и другие дефекты кожи. Овал становится четким. Девушка осталась довольна походом в салон! На балу она выглядела ослепительно в мини-платье с причудливым шлейфом.