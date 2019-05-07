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Возлюбленная Ди Каприо показала, на какие жертвы идет ради красоты

Перед балом Met Gala Камилла Морроне посетила салон красоты.

Возлюбленная Ди Каприо показала, на какие жертвы идет ради красоты
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне. фото: eastnews.ru

44-летний Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) является завидным холостяком. Многие девичьи сердца он покорил еще в юности, снявшись в фильме «Титаник». Правда, актер так и не торопится вступать в брак. Поклонники звезды сбились со счета, со сколькими молодыми красавицами он встречался. Стоит отметить, что почти все избранницы известны в модельном мире.

Уже больше года Ди Каприо строит отношения с очередной моделью — 21-летней Камилой Морроне (Camila Morrone). Аргентинская модель с длинными ногами с легкостью покорила актера, но пока не смогла отвести его в загс. Однако, ходят слухи, что Леонардо уже почти решился на новый шаг в отношениях.

Тем временем Камила не забывает о карьере. На днях она начала готовиться к важному событию — балу Института костюма Met Gala-2019. В соцсети девушка поделилась видео, которые было сделано в салоне красоты. Сначала Морроне сделали аппаратный массаж лица. После этого в дело пошел холодный воздух.

«Лепим мое лицо с этой очень холодной морозильной камерой», — отметила знаменитость.

Такой комплексный массаж позволяет устранить отеки и другие дефекты кожи. Овал становится четким. Девушка осталась довольна походом в салон! На балу она выглядела ослепительно в мини-платье с причудливым шлейфом.

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Met Gala-2019Камила МорронеЛеонардо Ди Каприо
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Возлюбленная Ди Каприо показала, на какие жертвы идет ради красоты
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